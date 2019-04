In het plan is het stadion voorzien langs de Blankenbergse Steenweg. Maar enkele partijen, zoals ondernemers Joris Ide en Paul Gheysens hebben er enkele hectare grond liggen, en willen een vernietiging. In dat geval moet Club Brugge op zoek naar een alternatief, en dat is er al, blijkt nu. Al wil Bart Verhaeghe op Play Sports niet kwijt waar. Deze zomer, mogelijk zelfs al in mei, doet de Raad van State een uitspraak.