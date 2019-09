De thuisploeg kwam op het einde van de eerste helft op voorsprong. Verdediger Simon Deli kon een vrije trap van Vormer binnenkoppen.

In de tweede helft was er opnieuw veel druk van Club Brugge. Een bal tegen de lat van Vormer zorgde bijna voor de 2-0. Het was echter Genk dat op gelijke hoogte kwam. Een vrije trap van Heynen ging aan iedereen voorbij en zorgde voor de 1-1.

Beide ploegen kregen nog enkele mooie kansen, maar het bleef 1-1.