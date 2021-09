Club-fans euforisch: "Vlaming nekt Fransman: de max!"

En zo voelde het ook wel aan, want het grote PSG met wereldsterren als Messi, Neymar en Mbappé, beet de tanden stuk op een bij momenten fenomenaal Club Brugge. Het had voor beide ploegen ook anders kunnen uitpakken, maar dit was een buitengewone voetbalavond.

"Vlaming heeft de Fransman genekt"

"Messi? Ik heb hem toch niet gezien. Hij was er niet veel", klonk het bij een Club-supporter na de match. "De Vlaming heeft de Fransman genekt, jongen, de max."

"Club verdiende meer"

Het mag een stunt heten, ook al is het een gelijkspel, het voelde als een overwinning aan. De supporters waren euforisch over wat Club heeft laten zien.

"Prachtig. Geweldig. Mooiste Club dat ik in 3 jaar heb gezien. Wie is Messi? Ken ik niet. Geen idee."

"Onverwacht. De pers heeft Parijs een beetje overroepen."

"PSG was niks, vergeleken met Club Brugge. Club verdiende meer. We hebben alles gegeven, van het eerste tot het laatste gewoon gegaan."

"Zonder veel moeite, fenomenaal!"

PSG zou Club wel even over de knie leggen. Maar het pakte anders uit. En Club hield de Parijzenaars onder bedwang. En het had daar niet eens zoveel moeite mee.

Voormalig VRT-sportjournalist Carl Huybrechts was één van de supporters in het stadion.

"PSG was baas de eerste en de laatste 10 minuten. Maar daartussen was Brugge een uur lang de beste ploeg. De Ketelaere was fantastisch. Vanaken was in zijn grote periode geweldig. Mignolet heeft bijna niets moeten doen. Het was een fenomenaal Club Brugge", zei Huybrechts.

"Zien of ik morgen naar school ga"

"Ik voel me echt content, super", zei een jonge supporter. "En morgen moet ik naar school, maar ik heb gezegd dat ik nu nog even ga vieren en ik ga dan nog zien of ik morgen naar school zal gaan of niet."

"Ik denk dat we als ploeg zeer goed hebben gespeeld, 'tope' gespeeld. Het was een topmatch. Een topmatch van club! FCB, olé, olé!"

Voor heel wat supporters wordt het een dag met kleine oogjes op het werk, maar ook eentje met een goed gevoel.

