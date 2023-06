De nieuwe trainer Ronny Deila mag 31 spelers verwelkomen op de eerste werkdag, maar daar loopt slechts 1 nieuweling tussen, Igor Thiago. Vaste waarden als Vanaken, Odoi en Skov Olsen zijn er nog niet, net als Noa Lang, die per se wil vertrekken. Deila moet het enthousiasme terugbrengen in de groep, en dat zal nodig zijn, want als Club Europees wil doorstoten in de Conference League, dan spelen ze 18 wedstrijden op 65 dagen. De eerste opdracht is op 27 juli, thuis tegen Aarhus.