Club en Anderlecht houden elkaar in evenwicht na spannende topper

De topper tussen Club en Anderlecht eindigde op 2-2. Het venijn van de wedstrijd zat hem in de staart.

Club Brugge begon het best aan de wedstrijd. De eerste kans was meteen raak. Schrijvers lanceerde een afgemeten voorzet, Wesley knokte zich voor Kara en werkte prima af: 0-1 voor blauw-zwart na vijf minuten.

In het openingshalfuur voetbalde Club een reeks kansen bijeen, maar wanneer Bolasie na een geslaagde dribbel kon uithalen stond het plots 1-1. Anderlecht was de laatste vijftien minuten van de eerste helft de betere ploeg, Santini zag de 2-1 nog aan zijn neus voorbijgaan. Zijn kopbal werd knap gepakt door Horvath.

Ingevallen Vlietinck

Na de rust kwam Club als de betere ploeg uit de kleedkamer, Wesley en Schrijvers kregen kansen. Even later stond Verschaeren oog in oog met Horvath, maar de zeventienjarige kon de recordkampioen niet op voorsprong brengen.

Het venijn van deze wedstrijd zat hem echter in de staart. Bolasie kreeg de bal via Amuzu en liet Horvath kansloos: 2-1. De reactie van Club liet niet op zich wachten, de ingevallen Vlietinck bracht de score weer in evenwicht. Vormer kreeg op het einde van de wedstrijd nog een mooie kans maar zijn schot ging naast.