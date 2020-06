Club: eerste training en nieuwe shirtsponsor

De spelers van Club Brugge oefenen zich vandaag in het zweet op de eerste collectieve veldtraining van het seizoen.

Ze trainen in hun basecamp in Westkapelle bij Knokke-Heist. Overigens heeft de club ook een nieuwe shirtsponsor en stelt het straks zijn nieuwe wedstrijdshirts voor. De nieuwe sponsor is Candriam, een vermogensbeheerder die ook al de Britse voetbalclub Forrest Green Rovers sponsorde als eerste koolstofneutrale club.

De spelersgroep is vooralsnog zo goed als ongewijzigd. Simon Deli ontbrak. De verdediger is wegens problemen met zijn vlucht nog in zijn vaderland Ivoorkust. Kaveh Rezaei en Amadou Sagna, tot voor kort uitgeleend aan respectievelijk Charleroi en KV Oostende, maakten wel hun opwachting.

Vrijdag maakte Club Brugge bekend dat alle 24.000 abonnementen voor komend seizoen al verkocht zijn, ondanks de onzekerheid over komend seizoen door het coronavirus. De komende weken ligt de focus op de finale van de Beker van België tegen Antwerp. Die vindt op 1 augustus plaats in het Koning Boudewijnstadion.