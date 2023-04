Club in de top vier dankzij KVO

Club weet wat het te doen staat, zelf winnen van Eupen, en hopen dat KV Oostende iets raapt bij AA Gent. Bij de rust staat het al 4-0 met doelpunten van Rits, Jutgla, Vanaken en Lang. Het is vooral onder impuls van de Nederlander en Skov Olsen, dat Club eindelijk nog eens swingt.

KV Oostende doet het ondertussen behoorlijk in de Ghelamco Arena, en houdt AA Gent op 0-0 bij de rust. Oostende had zelfs twee uitstekende mogelijkheden om te scoren, maar Sakamoto en McGeehan raken niet voorbij Nardi. Het verhaal van het seizoen jammer genoeg. Na 45 minuten heeft Club Brugge dus zicht op de top vier.

KVO komt op voorsprong

Het ziet er steeds beter uit als Oostende zowaar op voorsprong komt. Fraser Hornby verslaat Nardi na een knappe controle en dito schot. In Jan Breydel gaan ze uit hun dak. Hein Vanhaezebrouck reageert met vier wissels, en Gent begint Oostende weg te drukken. Club Brugge scoort ondertussen vrolijk verder, Rits en Jutgla met hun tweede van de avond. De wedstrijd is al lang beslist, alle aandacht gaat nu naar AA Gent - KV Oostende. Daar mikt McGeehan de 0-2 op zijn ploegmaat Hornby, en dat breekt Oostende zuur op, want even later duwt Kuypers randje buitenspel de gelijkmaker binnen. Club weer naar de Europe play-offs op dat moment.

Het is pompen of verzuipen voor KVO in Gent, maar niks is zo onvoorspelbaar als voetbal. Twee minuten voor tijd duwt Bätzner na een knappe aanval de 1-2 binnen. De Gentse supporters verlaten ontgoocheld het stadion, zij voelen de bui al hangen. Jutgla plaatst nog de kers op de taart met zijn derde doelpunt. Club wint met 7-0 van Eupen, en mag na een moeilijk seizoen toch nog deelnemen aan de Champions play-offs. Club begint daarin met een achterstand van 8 punten op Genk en Union, dat met 2-4 ging winnen op KV Kortrijk. Kristof D'haene scoorde in zijn afscheidsmatch.