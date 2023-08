Club-coach Deila blijft aandachtig: 'We moeten voorbereiden zoals altijd'

Zo eenvoudig deze ronde lijkt, zo moeilijk lijkt de volgende, tegen Osasuna, vorig jaar zevende in La Liga. Al wil Deila nog niet bezig zijn met die ronde. "Het is niet onmogelijk om te verliezen van KA, net zoals het niet onmogelijk is om te winnen van Osasuna,. We mogen ons morgen niet laten zakken naar hun tempo. Als we zoals dit weekend ons eigen spel, ons eigen tempo spelen, kunnen we veel."

Zinckernagel nog niet klaar

Voor de selectie tegen KA kan er veel, één optie is Philippe Zinckernagel. De aanvallende middenvelder maakte deze zomer dezelfde stap als Deila van Standard naar Club Brugge: "Hij zit in de selectie en is klaar om te spelen. Misschien start hij, misschien maakt hij wat minuten. Hij is sowieso nog niet volledig klaar, maar op een punt moet je spelers ook wedstrijdminuten gunnen."

"Rits is een belangrijke speler"

Mats Rits staat in de belangstelling van Union en Anderlecht, tot spijt van de Noorse coach: "Hij is een belangrijke speler in deze ploeg, weet wat er verwacht wordt. Maar soms moet je ook rekening houden met wat best is voor de club." Al zijn de Brusselse clubs wel concurrentie: "Dan liever dat hij naar de Premier League gaat." Hij trainde wel mee woensdagochtend, Kamal Sowah was niet deel van de groep op training. "Hij is andere opties aan het overwegen, en traint even apart. Het lijkt me ook meer dan logisch om niet met te veel spelers te trainen", aldus Deila.