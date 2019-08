Hans Vanaken zorgde in de 37ste minuut vanaf de strafschopstip voor de enige treffer van de partij. De return in Oekraïne wordt dinsdag 13 augustus gespeeld.

"We moeten tevreden zijn met dit resultaat. De nul houden is altijd goed in Europa", zei trainer Philippe Clement na afloop van de match. "We gaan nu naar Kiev om doelpunten te maken. Als we scoren in Kiev, dan moeten zij er al drie maken." Simon Mignolet slikte geen doelpunten bij zijn debuut.