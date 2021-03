Club Brugge wint makkelijk tegen Zulte-Waregem

Club voerde gaandeweg de druk op en na 21 minuten scoorde Youssouph Badji de 1-0. De thuisploeg was gelanceerd en Eduard Sobol scoorde nog voor halfweg de tweede West-Vlaamse treffer - het eerste doelpunt van het seizoen voor de Oekraïner. Toen Noa Lang even na het uur de 3-0 tegen de netten joeg, was de partij helemaal gespeeld. Club had zijn schaapjes op het droge en kon de partij rustig uitspelen.

Nadien bleven nieuwe doelpunten uit. Club speelde dit seizoen op een wolk, maar kreeg de voorbije weken af te rekenen met een coronagolf, die onder meer coach Philippe Clement en meerdere sterkhouders velde. Bovendien zat het ook sportief tegen. Blauw-zwart ging er in de zestiende finales van de Europa League uit tegen Dynamo Kiev en sneuvelde ook in de kwartfinales van de Beker van België, op het veld van Standard.

De landskampioen (twee matchen minder) zet met de zege tegen SVZW de puntjes weer de op i en voert de stand aan met 66 punten, voor Antwerp (51 ptn). Zulte Waregem is achtste met 43 punten en maakt nog steeds kans op play-off 1.