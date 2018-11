Club Brugge wil Monaco nog wat dieper in crisis duwen

Club Brugge moet vandaag op de vierde speeldag van de Champions League, op bezoek bij Monaco punten pakken om in de running te blijven voor de belangrijke derde plaats in de groep.

Dat is geen onmogelijke opdracht, want het Franse team van Youri Tielemans en Nacer Chadli is allerminst aan een goed seizoen bezig en geraakt maar niet op de rails.

Halfweg lijken de kaarten in poule A al geschud. Borussia Dortmund (9 ptn) en Atlético Madrid (6 ptn) zijn op weg naar overwintering in de Champions League - zij bikkelen alleen nog om groepswinst. Monaco en Club, die volgen met een punt, moeten mikken op de derde plek, die recht geeft op een plaats in de zestiende finales van de Europa League. Wil de Belgische kampioen zijn kansen gaaf houden, is een verlies in Monaco uit den boze.

De eerste ontmoeting tussen beide teams, eind oktober in Jan Breydel, eindigde op 1-1. Blauw-zwart speelde geen slechte partij, maar liet na de bezoekers met lege handen naar huis te sturen. Sindsdien kwam het team van coach Ivan Leko driemaal aan de bak in de Jupiler Pro League. Na een teleurstellende draw op Sint-Truiden (2-2), met doelman Karlo Letica in een negatieve hoofdrol, volgde een ruime 4-0 zege tegen Oostende. Afgelopen weekend pakte Club, tweede in België, in de topper bij leider Racing Genk een punt (1-1). "Wij zijn terug en hebben getoond dat onze vorm goed is", sprak Leko nadien.

Tegenstander Monaco heeft heel wat meer zorgen. Het team uit de dwergstaat kon dit seizoen in de Ligue 1 nog maar een keer winnen en staat samen met Guingamp laatste. AS kaapte daarom medio oktober assistent Thierry Henry weg bij de Rode Duivels, maar de Fransman krijgt de motor voorlopig niet aan de praat. Na een nederlaag tegen Straatsburg (2-1) volgde een gelijkspel tegen Dijon (2-2) en afgelopen weekend een nieuw verlies bij Reims (1-0). Zo is het vijf voor twaalf voor 'Titi', die tegen Club eigenlijk met niets minder dan een overwinning tevreden kan zijn.