Club Brugge vrijgesproken van anti-joodse liedjes

Blauw-zwart werd dit seizoen al vaker in verband gebracht met antisemitisme.

Vrijspraak

Uit het verslag van de match delegate bleek dat Brugse supporters "Al wie niet springt, is een jood" en "Alle joden zijn homo's" scandeerden in het Astridpark. Het Bondsparket vervolgde blauw-zwart en eiste een zware boete. "We moeten opletten dat we onze internationale imago als voetbalnatie niet schaden. Wat acceptabel gedrag is, evolueert met de tijd. Volgens de huidige tijdsgeest zijn deze spreekkoren kwetsend", verklaarde bondsprocureur Kris Wagner. Maar de Geschillencommissie Hoger Beroep sprak Club Brugge toch vrij.

Advocaat Hannes D'Hoop legde in de zitting van 26 april immers uit dat Brugse supporters met het woord "joden" enkel de geuzennaam van rivaal RSC Anderlecht in de mond nemen. Volgens D'Hoop zijn de gezangen niet discriminerend of kwetsend bedoeld naar joden of homoseksuelen, maar is de perceptie wel negatief.

'Geen beledigend karakter'

Hoewel de Pro League recent nog de bondsregels rond racisme en spreekkoren aanscherpte, waardoor het bijzonder opzet ervan niet langer bewezen moet worden, volgde de Geschillencommissie Hoger Beroep de argumentatie van Club Brugge. "De gezangen moeten als neutrale bewoordingen beschouwd worden en hebben geen beledigend karakter. Men gebruikt immers termen die louter wijzen op seksuele geaardheid of een bevolkingsgroep. Het woord 'jood' heeft geen minderwaardige of discriminerende connotatie, idem voor wat het woord 'homo' betreft", luidt het vonnis.

Club Brugge kwam in december 2018 nog negatief in het nieuws, toen bleek dat uit een video (die dateerde van tijdens de topper tegen Anderlecht eind augustus, zie foto bovenaan) een kleine schare fans antisemitische gezangen had laten horen. Een video van een beangstigend liedje over 'het verbranden van joden' circuleerde op het internet.

