Club Brugge is vanmorgen vanop de luchthaven van Oostende vertrokken naar Leipzig in Duitsland voor hun tweede match in de Champions League.

Ook Ruud Vormer maakt deel uit van de selectie, maar of hij kan spelen is niet duidelijk. De Nederlander kampt met een achillespeesblessure. Club stuntte in zijn eerste wedstrijd door 1-1 gelijk te spelen tegen de sterren van Paris Saint-Germain. Leipzig ging dan weer met 6-3 onderuit bij Manchester City. Leipzig – Club Brugge is voor morgenavond om 9u.