Club Brugge is er woensdag niet in geslaagd zijn derde oefenwedstrijd te winnen. De club miste twee strafschoppen.

In het Nederlandse Barendrecht, waar blauw-zwart op zomerstage is, was Feyenoord met 2-0 te sterk. Na 35 minuten bracht Danilo de Rotterdammers op voorsprong. Igor Paixao (38.) zorgde nog voor rust voor de verdubbeling van de score.

Na rust kreeg Club een kans op de aansluitingstreffer vanop elf meter, maar Wellenreuther stopte de inzet van Sandra. Vlak voor affluiten kreeg Club opnieuw een strafschop, maar ook Vermant kreeg de bal niet voorbij Wellenreuther.