Club Brugge verliest eerste match

Ryota Morioka scoorde na 78 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd, na een blunder van Brandon Mechele. Het was het eerste doelpunt in de Belgische hoogste klasse in 154 dagen, na de competitie-onderbreking vanwege de coronapandemie. Na het Bekerdebacle tegen Antwerp had Philippe Clement een basisplaats voor Dennis voorzien, voorin kreeg de amper achttienjarige Youssouph Badji, de Brugse revelatie in de seizoensvoorbereiding, opnieuw het vertrouwen. Voor de Senegalese aanvaller waren het de eerste speelminuten in de Jupiler Pro League. Badji deemsterde na een uitstekende start al snel weg, vooral de basisplaats van Dennis bleek een goede zet van de Club-trainer. De Nigeriaan was van op rechts een constante gesel voor de Henegouwse verdediging, maar veel kansen vloeiden daar niet uit voort. Aan de overzijde was Mamadou Fall nog het gevaarlijkst, Mignolet had een goeie redding in huis op zijn schot uit de draai. Ook na de pauze bleef het bij steriele druk van de thuisploeg, die duidelijk een afspeelpunt voorin mist. Een gelijkspel leek in de maak, totdat Mechele in de fout ging en Morioka alleen richting Simon Mignolet mocht gaan. De Japanner faalde vervolgens niet.