Club Brugge treft Dinamo Kiev

Dat werd maandag bepaald tijdens de loting in het Zwitserse Nyon. De heenwedstrijden staan op 18 februari op de planning, de returns volgen een week nadien (25 februari).

Kiev gaf Gent in september geen kans om het kampioenenbal te halen. De Oekraïners wonnen de heenwedstrijd in de Ghelamco Arena met 1-2 om een week later in eigen huis met 3-0 te zegevieren. De Champions League-campagne werd wel een grote teleurstelling voor de manschappen van coach Mircea Lucescu. In een groep met Juventus en Barcelona werd Dinamo wel derde, maar het kon slechts vier puntjes sprokkelen. Die werden bovendien allemaal gehaald in de twee confrontaties met het Hongaarse Ferencvaros, dat laatste werd in de poule met één punt.

Club Brugge haalde de zestiende finales van de Europa League door derde te worden in groep F in de Champions League. De Bruggelingen misten in de slotmatch bij Lazio Roma de kans om voor het eerst de achtste finales van het kampioenenbal te halen.