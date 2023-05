Club Brugge te koop? 'Club is interessante partij, voorbereiden op toekomst is goed bestuur'

Bart Verhaeghe loodste het 'bedrijf' Club Brugge van een vzw naar een NV en groeide in tien jaar tijd uit van voorzitter naar eigenaar en sterke man van de Club. Het merk 'Club Brugge' heeft intussen een stevige uitstraling en Club Brugge pakte onder Verhaeghe vijf titels en een beker.

'Nieuwe uitdaging'

Op dit moment bezit een groep van vier bijna 72 procent van de aandelen: Bart Verhaeghe zelf, CEO Vincent Mannaert, Jan Boone en Peter Vanhecke. Het Amerikaanse Orkila Capital heeft ruim 23 procent.

Maar nu blijkt de groep rond Bart Verhaeghe toe aan een nieuwe uitdaging. Dat staat volgens Sporza ook letterlijk zo in die prospectus. De waarde van Club Brugge is nu geschat op zowat 215 miljoen euro.

Reactie Club Brugge: "nog niets concreet"

“De voetbalwereld is snel in verandering," zegt woordvoerder Kirsten Willem. "Bij Club Brugge bereiden we ons al jaren voor op de toekomst en bekijken we alle mogelijke opportuniteiten die ons Belgisch marktleiderschap duurzaam kunnen versterken en de toekomst van de club verzekeren. De veranderingen in de Europese competities en de voorbereiding van de bouw van ons nieuw stadion versterken die ambitie."

"Er is een algemeen bekende grote interesse in Europese voetbaldossiers rond clubs, leagues en mediarechten, en Club is daarin een interessante partij," vervolgt Willem. "Het getuigt van goed bestuur om je voor te bereiden op de toekomst en dat is exact wat we nu aan het doen zijn. Samen met Raine Group bekijken we strategisch wat de beste opportuniteiten in de markt zijn. Voorlopig is er nog niets concreet.”

Stoelendans

En daarmee blijkt dus nog een West-Vlaamse profclub van eigenaar te gaan wisselen. Ook bij KV Kortrijk en KV Oostende lijkt een overname op til en in het voorjaar bleek dat ook Zulte Waregem heel kort genoemd werd in een overnamedossier.