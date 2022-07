Club Brugge stoomt zich klaar voor nieuw seizoen

Club Brugge zit in de laatste rechte lijn richting het nieuwe seizoen, dat op 17 juli start met de Supercup tegen Gent. Trainer Carl Hoefkens heeft sinds begin deze week een voltallige kern. De internationals kwamen aansluiten op stage in Wageningen, met ook de nieuwe spits Cyle Larin.

Carl Hoefkens slijpt op deze stage zijn voetbalvisie in de ploeg. Een visie waar nieuwkomer Bjorn Meijer zich wel kan in vinden.

De 19-jarige Nederlander heeft de overstap van Groningen goed verteerd. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen idee had wat ik kon verwachten.Ik heb wel het gevoel dat het prima te doen is. Natuurlijk is het hoger, dat spreekt voor zich, maar ik heb wel het gevoel dat ik vanuit Groningen hier goed op voorbereid ben", zegt Bjorn Meijer.

Nieuw aanvallend materiaal

Club Brugge is vooral bedrijvig in het aantrekken van aanvallend materiaal. Ferran Jutgla heeft nu al het gezelschap gekregen van Cyle Larin, ex-Zulte Waregem, en ook de Kosovaar Vedta Muriqi is onderweg..

De ex-spits van Fenerbahce, Lazio en Mallorca moet het eventuele vertrek van Noa Lang en Charles De Ketelaere opvangen. Leeds United wil 30 miljoen pond op tafel leggen voor King Charles. De transfergeruchten wegen niet op hun engagement op training. "Dat is wel een voorwaarde. Ik spreek met de jongens, en ik wil hun gedachtegang weten. Als ze bij Club Brugge blijven, moeten ze klaar zijn, als zij een transfer doen, moeten ze ook klaar zijn voor de volgende uitdaging. Dat is een win-winsituatie voor iedereen", zegt trainer Hoefkens.

Volgende week zondag speelt Club al voor de Supercup tegen AA Gent, en dat terwijl de internationals nog maar amper meetrainen. Zaterdag sluit Club Brugge de stage in Wageningen af met een oefenwedstrijd tegen FC Kopenhagen.