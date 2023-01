Club Brugge stelt nieuwe trainer Scott Parker voor

In Westkapelle heeft Club Brugge zijn nieuwe trainer voorgesteld: Scott Parker. Hij komt in de plaats van Carl Hoefkens die vorige week is ontslagen na tegenvallende resultaten in de competitie.

Landskampioen Club Brugge heeft Scott Parker (42) voorgesteld als nieuwe hoofdcoach. De voormalig Engels international prees op de persconferentie vooral de professionaliteit van Club Brugge.

"Blij hier te zijn"

"Ik ben heel erg blij hier te zijn", klonk het. Scott Parker werd aangesteld als hoofdcoach na het ontslag van Carl Hoefkens. Op de persconferentie in het Belfius Basecamp in Westkapelle benadrukte Parker dat hij onder de indruk is van hoe Club Brugge gerund wordt.

"Ik ben een jonge coach, heel passioneel ook. Voor mij is er op dit moment geen betere omgeving om te werken." Ook de slogan 'No sweat, no glory' werd aangehaald door de nieuwe hoofdtrainer. "Ik was als speler ook een harde werker. Een miljoen procent overgave, dat is de mentaliteit waar de club voor staat."

"Geloof in kwaliteiten van kern"

De ex-coach van Fulham en Bournemouth ging nog niet in op specifieke spelers, maar gelooft wel in de kwaliteiten van zijn kern. "Het is een jonge ploeg met talentvolle spelers die nog verder ontwikkeld moeten worden. Ik zorg er graag voor dat jonge spelers hun potentieel kunnen bereiken." Bij Fulham werkte Parker wel al samen met Denis Odoi.

"We hebben al een keer kort contact gehad. Hij was heel positief over de Club, over het Basecamp en over de ploeg." In de competitie heeft de landskampioen momenteel twaalf punten achterstand op KRC Genk. "Ik weet dat het systeem heel anders is dan in Engeland. Ik begrijp het nog niet helemaal, maar dat komt wel", verwees Parker naar de play-offs.

