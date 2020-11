Club Brugge staat voor sleutelduel tegen Zenit

Club Brugge maakt zich op voor het sleutelduel van woensdag in eigen huis tegen Zenit Sint-Petersburg, op de vijfde speeldag van Champions League-groep F.

Blauw-zwart staat na vier speeldagen met vier punten op de derde plaats in zijn poule. Borussia Dortmund (9 ptn) en Lazio (8 ptn) voeren de groep aan, Zenit sluit na Club de rij met een punt. In de strijd om de derde plaats, en de daaraan verbonden overwintering in de Europa League, kan het duel tegen Zenit reeds beslissend worden.

Als de Bruggelingen tegen de Russen minstens een punt pakken, zijn ze zeker van minstens die derde plaats. Bij een Brugse zege kan er eventueel op 8 december in Rome op de slotspeeldag nog voor de tweede plaats gespeeld worden.

De troepen van Philippe Clement vatten de kraker wel met de nodige vragen aan. Club volgt in de Jupiler Pro League net achter leiders KRC Genk een Beerschot, maar het spel verloopt al te vaak erg stroef. Afgelopen weekend bleven de West-Vlamingen nog op een scoreloos gelijkspel steken bij hekkensluiter Moeskroen.

Club kan zich wel optrekken aan het resultaat uit de heenwedstrijd, ruim een maand geleden in Sint-Petersburg. De Belgische kampioen won toen, na een goal van Charles De Ketelaere in de extra tijd, met 1-2.