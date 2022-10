Club Brugge speelt voor de groepswinst tegen Porto

De druk is al van de ketel voor Club Brugge in de Champions League. Na de erg knappe 10/12 in de eerste vier pouleduels is Club al zeker van kwalificatie voor de tweede ronde.

Vanavond (om 18u45) tegen Porto speelt blauw-zwart voor de groepswinst.

Een puntje volstaat tegen de Portugese kampioen om zeker te zijn van de eerste plaats in groep B. Dat kan een voordeel zijn in de achtste finales, want dan treft blauw-zwart een nummer twee uit een andere groep. In de heenmatch in Porto demonstreerde Club Brugge met een 0-4 zege.

"Ik wil niet van het principe afwijken dat de volgende match de belangrijkste is", zei coach Carl Hoefkens, die zoals gewoonlijk niet te ver in de toekomst kijkt, dinsdag op zijn persconferentie. "Ik wil die ingesteldheid bij mijn spelers zien. We moeten honger blijven hebben. Porto van zijn kant moet winnen. Ik verwacht dus een beladen wedstrijd, met veel emotie, spanning en duels. Wij zullen de rust moeten bewaren en zorgvuldig zijn in balbezit net als ginds." Club mist tegen Porto de geschorste Kamal Sowah, Clinton Mata raakt opnieuw speelklaar.

Club zal tegen Porto wel uit een ander vaatje moeten tappen dan zaterdag in de Jupiler Pro League. Tegen een tienkoppig Union verspeelden de Bruggelingen een 0-2 voorsprong. Het werd nog 2-2.

Porto van zijn kant moet nog volop knokken voor kwalificatie. De Draken leden vrijdag in eigen land een gevoelige 0-1 nederlaag tegen rivaal Benfica. In de andere wedstrijd in poule B strijden ook Atlético Madrid en Bayer Leverkusen nog voor plaatsing voor de tweede ronde. Het team van Rode Duivels Axel Witsel en Yannick Carrasco won zondag nog met 1-2 bij Real Betis.

