Club Brugge speelt 0-0 gelijk tegen Antwerp

Blauw-zwart kwam na een slappe vertoning niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Antwerp. Het verzamelde na drie speeldagen nog maar twee punten, een evenaring van haar slechtste start in de play-offs in 2017. En toch is de zeventiende landstitel opnieuw een stapje dichterbij. Zondag kan Club de klus klaren in de thuiswedstrijd tegen Antwerp, tenminste als Genk een dag eerder niet wint op Anderlecht.

Een dag eerder is er om 20u45 in het Lotto Park Anderlecht-Genk. Een overwinning van paars-wit zou Club het beste uitkomen. Dan volstaat een punt zondag voor de Bruggelingen. Bij een gelijkspel in Anderlecht-Genk moet Club winnen. Enkel bij een Genkse zege kan Club zondag zeker nog niet kampioen worden. Met vier punten uit de laatste drie wedstrijden is blauw-zwart altijd zeker van de titel.