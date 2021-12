Club Brugge sluit jaar af met 2-0-nederlaag in stadsderby tegen Cercle

Club Brugge heeft zondagnamiddag 2021 afgesloten met een stevige valse noot. In een leeg Jan Breydelstadion liep de landskampioen tegen een 2-0 nederlaag aan in de stadsderby tegen Cercle Brugge. Voor Cercle is het de eerste keer sinds 2013 dat ze de stadsderby winnen.

Het was een zwak Club dat na 53 minuten op achterstand kwam via Senna Miangue. Nadien waren er wel kansen op de gelijkmaker, maar buur Cercle hield stand en maakte het vervolgens in de laatste minuut van de reguliere speeltijd af via Sousa. Na het laatste fluitsignaal liep een gefrustreerde Noa Lang nog tegen zijn tweede gele kaart aan, waardoor hij de eerstvolgende wedstrijd na de winterstop geschorst zal moeten toekijken.

Voor blauw-zwart was het de derde competitienederlaag van het seizoen, de eerste sinds midden november. Met 40 punten blijven ze op de tweede plaats in het klassement. Cercle blijft hangen in de middenmoot.

Voor Cercle Brugge is het de eerste keer sinds 2013 dat ze de stadsderby winnen. Net als vandaag was 2-0 toen ook de eindstand.

