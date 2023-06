Club Brugge shopt opnieuw bij FC Barcelona

De jonge Spanjaard speelde dit seizoen 23 wedstrijden voor FC Barcelona Atlètic in de Primera Federacion, het derde niveau in Spanje. Daarin scoorde hij acht keer. De spits is ook international bij de Spaanse U19. In september viel hij nog zeer kort in tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen de Belgische U19.

Barbera is na de Pool Michal Skoras en de Braziliaan Igor Thiago de derde zomeraanwinst voor de Bruggelingen.