Club Brugge roemloos uitgeschakeld in Europa

Club Brugge is uitgeschakeld in dezestiende finales van de Europa League. In de terugwedstrijd in en tegen Salzburg ging het roemloos ten onder. Het had de heenmatch met 2-1 gewonnen, maar verloor vanavond met 4-0.

Net als vorige week begon Club Brugge te slap aan de wedstrijd. Het openingskwartier was voor Salzburg en na tien minuten kreeg het ook een strafschop na te laat reageren van de verdediging van Blauw-Zwart en doelman Ethan Horvath. De Amerikaanse goalie zette zijn foutje zelf recht en stopte de strafschop.

Onherkenbaar Club Brugge

Maar het was slechts uitstel van executie. Op het kwartier kon Schlager de 1-0 scoren na slecht uitverdedigen en even later verdubbelde Daka eenvoudig de score. Club moest nu vol aan de bak en stak de neus aan het venster. Het kreeg twee goeie mogelijkheden via Dennis maar wist niet te scoren. Vlak voor rust was Daka opnieuw de boeman voor Club Brugge. Hij zette de harde 3-0 rustcijfers op het bord na een knappe aanval en dito afwerking.

Overbodige tweede helft

Club Brugge kwam beter uit de kleedkamer en drukte Salzburg achteruit. Het versierde wat kansjes en verdiende ook een goal. Salzburg speelde opnieuw een mindere tweede helft, maar Club Brugge was niet bij machte om daar van te profiteren. En zo bloedde de wedstrijd dood. Daar kon ook de invalbeurt van Jelle Vossen niets meer aan veranderen. Helemaal op het einde werd het zelfs nog 4-0.

Zondag nieuwe test

Einde verhaal dus voor Club Brugge in Europa. Maar veel tijd om stil te staan bij de uitschakeling, heeft Blauw-Zwart niet. Zondagmiddag wacht de moeilijke maar belangrijke verplaatsing naar Anderlecht in de Belgische competitie. Na de vroege uitschakeling in de beker, kan Club Brugge zich nu volledig op de titelstrijd richten.