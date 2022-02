Club Brugge reageert met knappe overwinning

Club Brugge heeft op de 27e speeldag van de Jupiler Pro League met 2-0 gewonnen van Charleroi. Mats Rits nam beide doelpunten voor zijn rekening in Jan Breydel. Club doet zo een uitstekende zaak na het puntenverlies van Union.

Club Brugge wipt terug over Anderlecht naar de derde plaats in de stand, in het zog van nummer twee Antwerp en op negen punten van leider Union. Na dik 20 minuten spelen schotelde Charles De Ketelaere ploegmaat Eduard Sobol de 1-0 op een presenteerblaadje voor, maar Sobol geraakte niet voorbij Bingourou Kamara.

Charleroi bood goed weerwerk en toonde zich ook enkele keren gevaarlijk. Het kwam alsnog op achterstand toen Mats Rits de assist van de oprukkende Dennis Odoi fraai afrondde. In de tweede helft miste Bruggeling Andreas Skov Olsen na enkele minuten op een haar na het doel na een overhoekse knal vanuit een scherpe hoek. Diezelfde Skov Olsen bediende net voor het uur Rits, die een knap uitgesponnen aanval omzette in een dubbele voorsprong met zijn tweede goal van de avond.

Youssouph Badji, huurling van Club Brugge, kreeg meteen een dot van een kans toen hij pas ingevallen was bij de Carolo's, maar zijn schot ging naast. Een kwartier voor tijd verhinderde Simon Mignolet eerst de aansluitingstreffer van die andere invaller Jackson Tchatchoua met een beenveeg en stond Kamara op de tegenstoot pal op een nieuwe poging van Skov Olsen.

Laatstgenoemde weigerde in de slotfase de 3-0 tegen de netten te prikken en vervolgens was er opnieuw een goede Mignolet nodig oog in oog met Tchatchoua en plaatste Adem Zorgane de nabeurt nipt naast. Brugs wisselspeler Cisse Sandra vond dan weer een Charleroi-speler op de doellijn, waardoor het derde doelpunt definitief uitbleef.

Eerder op de dag haalde Racing Genk het in de eigen Cegeka Arena met 2-0 van een zwak Standard en verloor koploper Union Sint-Gillis met 0-1 van Sint-Truiden na een late penaltymisser van Dante Vanzeir. Later op zondag zijn hekkensluiter Beerschot en KV Kortrijk nog aan zet op het Kiel in de afsluiter van de speeldag