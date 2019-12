Club Brugge raakt pas in het slot voorbij STVV

Club Brugge heeft zaterdag op de 18e speeldag van de Jupiler Pro League opnieuw moeten zwoegen, maar pakte in de slotfase wel de drie punten op Stayen. Het werd 1-2.

Simon Mignolet moest zich bij de terugkeer naar zijn oude ploeg al na 20 minuten omdraaien. Sint-Truiden had op dat moment nog geen bal geraakt maar kwam via Yohan Boli op 1-0. De spits raakte op een indraaiende vrije trap de bal eerst maar half, maar kon in de herneming makkelijk afwerken.

Club had tot dan gedomineerd, maar had buiten een trap van Krépin Diatta nog geen grote kansen bijeen gevoetbald. Na de achterstand lukte dat ook niet, tot de inlopende Eder Balanta, vlak voor de rust, een voorzet van Clinton Mata kon binnen koppen (44.).

VAR keurt af

STVV kwam het best uit de kleedkamers en Boli kwam opnieuw dicht bij een doelpunt. Toch leek Club op voorsprong te komen, maar de tweede van Balanta werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd.

Nu pakten de bezoekers wel weer de bovenhand. De net ingevallen Percy Tau zag zijn schot maar net over gaan. Een beetje later was het dan wel raak voor Blauw-zwart. Federico Ricca kopte een hoekschop van Ruud Vormer buiten het bereik van Daniel Schmidt binnen (84.).