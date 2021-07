Club Brugge pakt zestiende Supercup na 3-2 zege tegen Genk

Landskampioen Club Brugge won zaterdagavond in het Jan Breydelstadion de 41e editie van de SUPERCUP. In eigen huis haalden ze het met 3-2 van Bekerwinnaar Racing Genk, in een generale repetitie een week voor de start van het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League.

Vanwege de vele afwezigheden nog zo vroeg op het seizoen begonnen beide teams met een vrij experimenteel elftal aan de partij. Het was echter de thuisploeg die, voor het eerst sinds lang gesteund door de twaalfde man in de tribunes, de controle had en op zoek ging naar de openingstreffer. Met de rust in zicht viel die tegen de gang van het spel in aan de overkant. Dom balverlies van Odilon Kossounou leidde tot een geniale ingeving van Genk-aanvoerder Bryan Heynen, die met één pass Théo Bongonda alleen voor Club-doelman Senne Lammens zette en de voormalige belofteninternational miste niet: 0-1. Lang konden de Limburgers niet genieten van die voorsprong, want bij de eerstvolgende hoekschop kopte Matej Mitrovic de gelijkmaker reeds tegen de netten: 1-1.

Het bleek de voorbode van enkele dolle minuten vlak na rust, de Genkse topschutter Paul Onuachu was toen al in de kleedkamer gebleven voor Cyriel Dessers. De tweede helft was geen drie minuten op gang gefloten toen Angelo Preciado Noa Lang tegen de grond werkte in de zestien, de Nederlander zette vervolgens zelf met panache de elfmeter om: 2-1. Club drukte meteen door en nauwelijks twee minuten later trapte Clinton Mata van dichtbij de 3-1 in doel. De aansluitingstreffer van Jere Uronen diep in de toegevoegde tijd kwam te laat: 3-2.

Voor recordhouder Club Brugge is het de zestiende SUPERCUP, bij Genk blijft de teller op twee staan. In de SUPERCUP konden ze overigens nog nooit winnen van blauw-zwart. Genk was titelverdediger in het duel, want vorig jaar werd er vanwege de coronacrisis geen Supercup gespeeld. Antwerp won toen pas begin augustus de bekerfinale tegen Club Brugge. In 2019 versloegen de Genkies KV Mechelen met 3-0