Club Brugge pakt volle buit tegen KV Mechelen

Carl Hoefkens toverde met de 17-jarige centrale verdediger Jorne Spileers een wit konijn uit zijn hoge hoed. De jongeling zag vanuit de achterhoede hoe Ferran Jutgla in minuut 37 met een beheerst schot blauw-zwart op voorsprong trapte. Bij aanvang van de tweede helft trof Edouard Sobol een tweede keer raak namens de Bruggelingen met een listige vrijschop in de korte hoek. Zowel Tajon Buchanan als Noa Lang vierden aansluitend hun rentree na blessureleed. Het was de Nederlander die de Canadees in de 87e minuut het derde en laatste doelpunt aanbood.

Club behoudt op de derde plaats in de tussenstand van de Belgische eerste klasse met 22 punten voeling met Racing Genk (25 ptn.). Mechelen begeeft zich op de twaalfde plaats met 11 eenheden.