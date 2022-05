Club Brugge pakt een cruciale zege in topper tegen Union

Club Brugge heeft zondag de topper op de derde speeldag van de Champions' play-offs in de Jupiler Pro League naar zijn hand gezet. Club won met 0-2 bij Union. Hans Vanaken brak een kwartier voor tijd de ban, de piepjonge invaller Antonio Nusa legde de eindstand diep in toegevoegde tijd vast.

In de tussenstand komt Club Brugge naast Union met 43 punten. Blauw-zwart heeft bij een gelijke stand het voordeel, omdat na de reguliere competitie en de halvering van de punten het totaal van Union naar boven werd afgerond en dat van Club Brugge niet. De partij begon meteen aan een hoog tempo en vooral de thuisploeg toonde zich dreigend. Club Brugge-doelman Mignolet moest al snel Lapoussin en Teuma van een goal houden. Dante Vanzeir mikte naast. Club Brugge had veel balbezit, maar slaagde er niet in kansen te creëren. In het slot van de eerste helft was Noa Lang toch nog gevaarlijk, maar de Nederlander vond spitsbroeder Adamyan niet voor doel.

In de tweede helft was de eerste kans voor Club. Nsoki zag zijn volley naast het doel gaan. Union bleef ook aandringen en kreeg tien minuten na rust een penalty na een (lichte) overtreding van Mechele op Lazare. Vanzeir ging achter de bal staan maar trapte de elfmeter naast. Club ontsnapte en Mignolet moest even later ook een vlam van Teuma nog pareren. De Brusselaars misten de kansen en aan de overkant viel het doelpunt een kwartier voor tijd wel. De ingevallen Skov Olsen vond voor doel Hans Vanaken en de tweevoudige Gouden Schoen knikte raak, 0-1. Union was even van de kaart en Moris moest nog uitpakken met een knappe parade op een schot van Skov Olsen. In het slot zette Union alles op alles. Doelman Anthony Moris ging mee naar voren en Club wist op de counter nog een tweede keer te scoren. De nauwelijks zeventienjarige Antonio Nusa kon voor een leeg doel de 0-2 eindstand vastleggen.