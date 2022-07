Club Brugge pakt 17e Supercup

Club Brugge heeft zondag in het Jan Breydelstadion met 1-0 de Supercup gewonnen tegen AA Gent. Skov Olsen maakte in minuut 39 het winnende doelpunt, waardoor Brugge voor de 17e keer de Belgische Supercup won.

Het begin van de wedstrijd was voor Brugge. Roef moest zich tonen op een poging van Vormer met links. Na twintig minuten kwam Gent weer in de wedstrijd met een kans voor Cuypers. Gent bleef dreigen met een schot van Nurio en vervolgens een later afgekeurd doelpunt van Tissoudali. De Marokkaan legde de bal in het net op een voorzet van Samoise in de rug van de Brugse defensie, maar werd teruggefloten vanwege buitenspel.

1-0 halfweg

Vervolgens kwam Brugge weer meer opzetten, met een bedrijvige Skov Olsen, die naar binnen kwam vanop de rechterflank. Het schot week af op Ngadeu, maar ging voorbij Roef in doel. Aan de rust stond het dus 1-0. De Buffalo's kwamen met goede wil uit de kleedkamers. Tissoudali kreeg een bal vlak voor doel, maar kon niet besluiten. Hjulsager schoot hard van buiten de rechthoek, maar Mignolet bleek goed wakker.

In het laatste kwart van de wedstrijd kreeg AA Gent onder andere op enkele stilstaande fases kansen op de gelijkmaker. Odoi moest ook tussenbeide komen op een gevaarlijke dribbel van Tissoudali, maar tot echte grote kansen kwamen de troepen van Hein Vanhazenbroeck niet. Club speelde de wedstrijd uit op basis van ervaring en Carl Hoefkens pakte zo meteen zijn eerste trofee als trainer van blauw-zwart.