Club Brugge overwintert Europees

Op de 5de speeldag van de groepsfase in de Champions League heeft Club Brugge 0-0 gelijkgespeeld tegen Borussia Dortmund. Club Brugge is zo zeker van eenticket voor de Europa League na nieuwjaar.

Blauw-zwart was voor de match door het 2-0 verlies van Monaco bij Atletico Madrid al zeker van de derde plaats en een ticket voor de zestiende finales van de Europa League. Dortmund stoot door het gelijkspel samen met Atletico Madrid door naar de achtste finales van de Champions League.

Club verdedigt met hand en tand

Club Brugge, met Sofyan Amrabat verrassend in de basis, kon door het verlies van Monaco vrijuit voetballen maar moest vanaf de aftrap het initiatief aan de thuisploeg laten. Na tien minuten volgde een eerste waarschuwing. Pulisic verscheen alleen voor Horvath maar schoot recht op de Amerikaanse goalie. Dortmund, met Axel Witsel op het middenveld als regisseur, bepaalde het tempo en kreeg na een half uur dé kans op 1-0. Aanvoerder Reus legde het leer oog in oog met Horvath echter naast de goal. Zo gingen we rusten met 0-0. Na de pauze bleef de Duitse druk aanhouden maar Club verdedigde met hand en tand. Leko voerde een kwartier voor tijd zijn eerste wissel door met Rits voor Dennis. Die had net daarvoor met een schot voorlangs voor de beste Brugse kans getekend. Ook Openda en Decarli kregen nog enkele speelminuten maar de 0-0 bleef op het bord. Bij de thuisploeg moest Witsel in de slotfase nog naar de kant.

Atletico Madrid

Op 11 december staat de zesde en laatste speeldag in groep A op het programma. Club ontvangt dan Atletico, Dortmund trekt naar Monaco. In het klassement leidt Atletico met 12 punten voor Dortmund (10 punten). Club is derde met 5 punten. Voor Monaco, 1 punt, zit het Europese avontuur er bijna op.

Lees onder de foto de reactie van Ivan Leko

Leko is "blij en trots" na gelijkspel in Dortmund

"Dit is fantastisch, een historisch resultaat", zei de Kroaat in een eerste reactie. "Dortmund doet het fantastisch in de Bundesliga en de Champions League maar ons plannetje werkte bijna perfect. Dortmund creëerde weinig kansen. We wisten op voorhand dat we weinig balbezit zouden hebben maar met Vanaken en Dennis waren we ook gevaarlijk. Ik ben blij en trots met wat we hier hebben getoond."