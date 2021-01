Club Brugge overklast Standard

Standard kende een droomstart. Al na drie minuten kopte Klauss na een vrije trap de bal via de schouder van Kossounou tot bij Bokadi, die Mignolet verschalkte.

Lang konden de bezoekers niet van hun voorsprong genieten. Na een Luikse hoekschop lanceerde Mignolet met een snelle uittrap Noa Lang. De Nederlander snelde voorbij Raskin en bereikte de achterlijn, om vervolgens Vanaken te bedienen voor de gelijkmaker. Blauw-zwart voerde de druk op, maar aan de overzijde moest Mignolet toch redding brengen op een harde knal van Klauss.

Usual Suspects Lang en Dost

Vier minuten voor de rust duwde Standard-doelman Bodart een nochtans niet erg gevaarlijk schot van Rits in de voeten van Dost. De spits maakte zo zijn vijfde doelpunt in zes wedstrijden. Mbaye Leye wou aanvallen in de tweede helft en bracht Muleka voor Cimirot. Vier minuten na de pauze stond echter al de 3-1 op het scorebord. Mata dolde met Bastien en Lang duwde zijn voorzet binnen.

Nadien was Standard niet bij machte Club Brugge nog te verontrusten, de competitieleider controleerde. Na 13 op 15 verloren de Rouches voor het eerst onder Mbaye Leye. Club Brugge zit nu aan zeven opeenvolgende zeges. Na 25 speeldagen blijft Club Brugge autoritair aan de leiding met 57 punten. Dat zijn er 14 meer dan achtervolgers Antwerp en Racing Genk, die elk 43 punten tellen. Standard is vierde met 38 punten.