Club Brugge overklast Antwerp in topper

De West-Vlamingen gingen gretig van start in het eigen Jan Breydel. Zowel Sargis Adamyan als Mats Rits vonden een attente Jean Butez op hun weg naar doel. Net voor het halfuur kwam de Great Old met een gelukje op voorsprong. Simon Mignolet geraakte verblind door de zon en miskeek zich volledig op de kopbal van Abdoulaye Seck. Hans Vanaken haalde eerst nog van de lijn, maar Michael Frey (29.) kopte in de nabeurt wel raak.

Odoi en Vanaken buigen ongelukkige achterstand om

Club was niet aangeslagen en hees zich vrijwel meteen terug op gelijke hoogte: de ene winteraanwinst Andreas Skov Olsen zwiepte de bal voor doel en die andere winterse versterking Denis Odoi (31.) maakte met zijn kruin via Butez de gelijkmaker. En nog was het niet gedaan: Birger Verstraete kreeg de bal even later ongelukkig tegen de hand, waardoor de Bruggelingen mochten aanleggen van op elfmeter. Dat was een kolfje naar de hand van aanvoerder Hans Vanaken (37.), die het hoofd koel hield en met een lage schuiver door het midden de landskampioen aan de leiding bracht.

Winteraanwinsten diepen score verder uit

In de tweede helft lieten nog twee andere aanwinsten zich opmerken. Tajon Buchanan bediende Adamyan (59.), die via Verstraete voorbij Butez devieerde. Skov Olsen (64.) liet de thuisaanhang na een knappe actie een vierde keer juichen. De Deen sneed vanop rechts naar binnen en werkte van net buiten de zestien snoeihard af in de korte hoek.

Dankzij de riante overwinning verkleint blauwzwart (57 ptn.) als nummer twee in de rangschikking de achterstand op competitieleider Union Sint-Gillis tot zeven stuks, terwijl rood-wit (53 ptn.) een gaatje moet laten op de derde plek.