Club Brugge organiseert opnieuw een infomoment over het nieuwe stadion

Club Brugge organiseert eind deze maand opnieuw een infomoment voor de buren van het nieuwe stadion dat het wil bouwen op de huidige Olympiasite. 6.000 buurtbewoners krijgen daarvoor een uitnodiging in de bus.

Club Brugge wil een stadion bouwen voor 40.000 supporters. Binnenkort doet het daarvoor een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning. De vorige is begin dit jaar vernietigd na protest van de buurt over parking en mobiliteit. Club Brugge en de stad hebben nu een aantal zaken aangepast. Het stadiondossier in Brugge sleept al jaren aan.