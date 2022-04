In de Champions Play-offs opent Club Brugge straks tegen Antwerp om de strijd voor Clubs achttiende landstitel. Dat zou de vierde titel zijn in vijf jaar tijd.

Op de slotdag van de reguliere competitie heeft Club Brugge met 2-0 van KV Mechelen gewonnen. Zo begint blauw-zwart aan de play-offs met een kleine achterstand op leider Union.

Door supportersrellen moesten de ordediensten de wedstrijd van Union tegen Beerschot in de eindfase stilleggen. Op dat moment was de stand nog 0-0. Het is daardoor nog niet duidelijk of Club Brugge één, twee of drie punten moet goedmaken op de Brusselaars.

De play-offs starten in het weekend van 23 en 24 april.