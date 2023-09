Club Brugge opent Conference League thuis tegen Besiktas

De laatste twee thuiswedstrijden van Club vinden op 9 november en 14 december in het Jan Breydelstadion plaats. Op die dagen spelen ze respectievelijk tegen de Italiaanse club Lugano en het Noorse Bodö Glimt. Die laatste thuisaffiche is meteen ook de slotspeeldag voor de ploeg van trainer Ronny Deila. 5 en 26 oktober en 30 november zijn de data die de Club-supporters in hun agenda moeten zetten voor de uitwedstrijden in poule D. Vooral het duel tegen Besiktas in Istanbul eind november wordt belangrijk voor groepswinst.

Blauw-zwart, vorig seizoen achtste finalist in de Champions League, was reekshoofd bij de loting. Uit pot twee kwam Bodö Glimt, uit pot drie Besiktas en uit pot vier Lugano.

De groepsfase wordt afgewerkt van 21 september tot en met 14 december. De groepswinnaars stoten door naar de achtste finales. De runner-ups spelen een play-offronde tegen een nummer drie uit de Europa League.

Club Brugge spartelde donderdagavond door de laatste voorronde tegen Osasuna. Na de 1-2 zege van de Bruggelingen vorige week in Pamplona kwamen de Spanjaarden in het Jan Breydelstadion op een 0-2 voorsprong. Club kon in de slotfase de scheve situatie nog omdraaien en plaatste zich met een 2-2 gelijkspel voor de groepsfase.

Speelschema Club Brugge