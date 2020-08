Club Brugge opent competitie tegen Charleroi: "Kern nog niet compleet"

Na de opdoffer in de beker tegen Antwerp moet landskampioen Club Brugge dit weekend de competitie openen tegen Charleroi. Enkel een zege is goed genoeg voor Blauw-Zwart.

Voor de landskampioen is het even herbronnen en lessen trekken na de verloren bekerfinale, maar met een 3-0 overwinning in het oefenduel tegen Union is Club weer klaar voor een nieuwe start. Al hoopt coach Philippe Clement nog op enkele versterkingen.

Een thuisduel in een leeg Jan Breydelstadion, dat wordt toch even wennen voor de spelers van Club Brugge morgen. De landskampioen ging vorig weekend op zoek naar de dubbel, maar verloor de bekerfinale met 0-1 tegen Antwerp. Dan moet je lessen trekken en het anders aanpakken tegen het sterk blok van Charleroi.

Bovendien is de kern nog niet compleet bij de start van de nieuwe competitie. Zowel het bestuur als de coach willen nog enkele gerichte versterkingen.