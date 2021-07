Club Brugge ontsnapt diep in blessuretijd aan nederlaag tegen Eupen

Landskampioen Club Brugge is zondagnamiddag aan het nieuwe seizoen begonnen met een 2-2 gelijkspel in eigen huis tegen Eupen. Blauw-zwart leek lange tijd op een 1-2 nederlaag af te stevenen, maar in een doldwaze slotfase trapte Charles De Ketelaere in de extra tijd de gelijkmaker nog tegen de...

In een aangename wedstrijd leverde een reeks kansen voor rust geen doelpunt op. Club drong wel aan en had via David Okereke en Bas Dost ook wel kunnen scoren, maar het was voor de Bruggelingen toch opletten voor de Eupense counter, met een gevaarlijke Prevljak voorin.

Nog geen tien minuten ver in de tweede helft was de openingstreffer voor blauw-zwart er dan toch. Een handsbal van Emmanuel Agbadou in de zestien leverde na het bekijken van de videobeelden een strafschop op, Bas Dost trapte vanaf elf meter de eerste Brugse treffer van het seizoen tegen de netten. Lang genieten van die voorsprong kon de thuisploeg echter niet, drie minuten na de treffer hing Edo Kayembe de bordjes al in evenwicht voor Eupen, na geharrewar in de Brugse kleine backlijn. Een kwartier voor affluiten kreeg Julien Ngoy het Jan Breydelstadion helemaal stil, door de 1-2 in de korte hoek voorbij Senne Lammens te schuiven. Diezelfde Lammens had even later nog een schitterende parade in huis om Agbadou van de 1-3 te houden.

De beste kans was dus nog voor de bezoekers, het zegt veel over een zoekend Club dat tegen de Oostkantonners geen enkel moment wist te overtuigen. Scheidsrechter Bram Van Driessche kende echter tien minuten extra tijd toe en dat werd nog wat langer toen de bezoekende doelman Nurudeen voor de zoveelste keer tegen de grasmat ging voor verzorging. In de 103e minuut ging Noa Lang vervolgens nog een keer de linkerflank af en de Nederlandse belofteninternational vond Charles De Ketelaere vrijstaand voor doel, waarna de 2-2 een feit was en Club in extremis gezichtsverlies kon vermijden