Club Brugge oefent op winterstage in Qatar tegen PSV

Het duel tussen de Belgische en Nederlandse kampioen staat op 11 januari in het trainingscomplex Aspire Academy in de hoofdstad Doha gepland, zo bevestigen beide clubs donderdag op hun website.

De aftrap is gepland om 16u lokale tijd (14u in België). Club Brugge werkt donderdagavond (18u) in Lokeren zijn laatste duel van 2018 af. Van 5 tot 13 januari trekken de troepen van Ivan Leko op stage naar Doha. De voorbije jaren overwinterde Club in Spanje.

Blauw-zwart hervat de Belgische competitie op 20 januari met een thuiswedstrijd tegen Charleroi.