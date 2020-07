Club Brugge in oefenpot onderuit tegen AA Gent

In het duel tussen landskampioen Club Brugge en vicekampioen AA Gent was het de thuisploeg die na een zevental minuten op voorsprong klom, via Youssouph Badji, die begin dit jaar is overgekomen van het Senegalese Casa Sports. De achttienjarige Senegalese jeugdinternational duwde aan de tweede paal een voorzet van Krépin Diatta binnen.

Enkele minuten later hingen de bordjes al in evenwicht, na een discutabele strafschop die omgezet werd door Anderson Niangbo. De Buffalo's kwamen op dreef en nog voor de rust maakte Niangbo er met z'n tweede ook 1-2 van.

Club lijkt met Badji over een nieuwe wisselmogelijkheid voorin te beschikken en de tweede helft was nog maar net afgetrapt toen de jonge Senegalees zijn torinstinct toonde door er op voorzet van Eduard Sobol 2-2 van te maken. Een gelijkspel leek in de maak, totdat Matisse Samoise er in het slot op een tegenaanval nog 2-3 van maakte, meteen ook de eindstand.