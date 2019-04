Club Brugge mikt op eerste zege in Astridpark sinds 1998

Na afloop van de eerste speeldag in Play-off I van de Jupiler Pro League is de elitecompetitie uiteengevallen in twee groepen van drie: enerzijds Racing Genk (35 ptn), Club Brugge (31) en Standard (30), anderzijds Anderlecht (26), AA Gent (25) en Antwerp (25).

Genk, Club Brugge en Standard hopen op de tweede speeldag ook op verplaatsing door te gaan op hun elan.

Dinsdag al wordt de tweede speeldag in POI om 20u30 op gang getrapt in het Bosuilstadion, waar Antwerp Racing Genk ontvangt. De koploper had zaterdag geen kind aan Anderlecht (3-0), terwijl het team van Laszlo Bölöni bij Standard in het vierde kwart werd overrompeld (3-1). Philippe Clement heeft een manier gevonden om zijn team ook te doen draaien zonder de vertrokken smaakmaker Pozuelo, al is een uitmatch voor de hevige supporters van The Great Old altijd een lastige opgave.

De Rouches gaan woensdag (20u30) op bezoek bij AA Gent, dat zondag met 3-0 onderuit ging bij Club Brugge. De Buffalo's pakken beter een driepunter, anders dreigt POI enkel een zoethouder te worden in afwachting van de finale van de Beker van België op 1 mei tegen KV Mechelen.

Een dag later (20u30) onderneemt landskampioen Club Brugge een nieuwe poging om te winnen in het Astridpark, wat al geleden is van 1998. De kaarten lijken in ieder geval goed te liggen, na de demonstratie tegen AA Gent en het klasseverschil tussen Genk en paars-wit. De Brusselaars leden in de Luminus Arena al hun tiende competitienederlaag van het seizoen.