Club Brugge is vanmorgen vanuit Jan Breydel met de bus vertrokken naar Duitsland, voor z’n vijfde wedstrijd in de Champions League, tegen Borussia Dortmund.

Na de historische 0-4-overwinning op de vorige speeldag tegen Monaco staat Club op een derde plaats, en die geeft recht op een plaats in de Europa League na de winter. In de eigen competitie loopt het wel niet zo vlot voor Ivan Leko en co. 6 op 21 is daar de magere balans. Afgelopen vrijdag verloor Club nog met 1-3 van Zulte Waregem. Goed nieuws is dan weer dat Dennis en Denswil opnieuw fit zijn.