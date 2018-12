Club Brugge loot in Europa League FC Salzburg

Deze middag is geloot voor de zestiende finales in de Europa League. Club Brugge neemt het op tegen FC Salzburg.

Club Brugge eindigde niet bij de beste vier derdes in de Champions League en kreeg zo geen beschermde status voor de loting. Blauw-Zwart wist dus dat ze een topper konden loten. Ze konden onder meer Napoli, Inter Milaan, Benfica, Valencia, Arsenal of Chelsea loten. Maar het werd dus FC Salzburg.

De komst van Salzburg zorgt in het Jan Breydelstadion niet voor een grote affiche, maar de Oostenrijkers zijn toch een zeer verraderlijke tegenstander. Vorig seizoen sneuvelden ze immers pas in de halve finales van de Europa League tegen Olympique Marseille, dit seizoen lieten ze in een nochtans stevige groep met daarin Leipzig, Celtic en Rosenborg een achttien op achttien noteren. Meer nog, de Oostenrijkers zijn dit seizoen nog ongeslagen. In de Oostenrijkse competitie lieten ze dit seizoen vijftien zeges, drie draws en geen enkele nederlaag optekenen. Sterspelers in het elftal zijn de twee jonge Malinese middenvelders Diadie Samassékou en Amadou Haidara, die al op de radar van heel wat topclubs staan. De Israëliër Moanes Dabbour is dan weer een echte sluipschutter.

Club Brugge speelt, als niet-reekshoofd eerst thuis op donderdag 14 februari. Eén week later wordt de terugwedstrijd gespeeld.

Racing Genk, dat het tegen Slavia Praag opneemt, en Club Brugge zijn de enige Belgische ploegen die na de winter Europees spelen. Standard sneuvelde donderdag nog op de slotspeeldag van de EL-groepsfase en Anderlecht was al langer zeker van de uitschakeling. AA Gent geraakte in de zomer niet voorbije de voorrondes.