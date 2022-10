Club Brugge lijdt 0-2 thuisnederlaag tegen Westerlo

Club Brugge heeft zaterdagavond op de elfde speeldag van de Jupiler Pro League een verrassende thuisnederlaag geleden tegen Westerlo: 0-2. Het was voor blauw-zwart de eerste nederlaag in het Jan Breydelstadion dit seizoen. Voor Westerlo is het de eerste overwinning...

Club, waar Ferran Jutgla, Kamal Sowah en Abakar Sylla allemaal rust kregen, ziet als derde in het algemene klassement met 22 punten de kloof met Antwerp (30 ptn) en Racing Genk (28 ptn) groeien. Westerlo boekt 12 op 12 en is terug te vinden op een knappe zesde plaats met 18 punten.

Noa Lang had al na vijf minuten de 1-0 aan de voet na knullig balverlies van Westerlo, maar Rubin Seigers keerde zijn stifter nog voor de lijn. Ook Roman Yaremchuk kon niet scoren in de openingsfase na een knappe doorsteekpass van Hans Vanaken. De Brugse kapitein trapte net voorbij het kwartier onbesuisd over een vrij doel. Lyle Foster kon aan de overkant zijn kruin onvoldoende tegen een strakke voorzet zetten. Nacer Chadli knalde op het halfuur aan de verkeerde kant van de paal en op slag van rust moest Simon Mignolet met een beenveeg een doelpunt van Brugge-huurling Maxim De Cuyper verijdelen.

In de tweede helft klommen de Kemphanen op voorsprong. Mignolet kon de doorgebroken Nene Dorgeles nog het scoren beletten, maar Foster (53.) was goed gevolgd in de rebound. Sinan Bolat onderscheidde zich nadien tegen zijn ex-ploeg op pogingen van onder meer Vanaken en Andreas Skov Olsen. Foster (86.) deed in de slotfase de boeken nog helemaal toe met zijn tweede treffer van de avond. Eindstand: 0-2.