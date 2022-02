Club Brugge legt youngsters Sandra en Audoor vast tot 2025

Sandra maakte in december zijn competitiedebuut voor blauw-zwart in de thuismatch tegen Seraing. De aanvallende middenvelder scoorde bij zijn eerste basisplaats en werd zo de eerste doelpuntenmaker van geboortejaar 2003 in de Jupiler Pro League. Sandra kwam dit seizoen al acht keer in actie voor Club, onder meer in de laatste groepswedstrijd van de Champions League in en tegen PSG (4-1).

Audoor is een echt jeugdproduct van blauw-zwart. De zoon van ex-Club Bruggespeler Yves Audoor was sterkhouder in de Youth Leaguecampagne van Club NXT en beleefde volgens Club een succesvolle winterstage in Marbella. De middenvelder behoort tot de nationale U19 selectie onder leiding van Wesley Sonck.