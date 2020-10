Club Brugge legt Vanaken en Mignolet vast tot 2025

Mignolet (32) speelt sinds augustus 2019 bij Club. In zijn eerste jaar bij Blauw-Zwart maakte hij alle verwachtingen waar en ontpopte de Limburger zich tot de beste doelman in België. Hij won met Club de landstitel, werd verkozen tot beste doelman op het gala van de Gouden Schoen en haalde het meeste aantal clean sheets (16) in de Jupiler Pro League.

Vanaken (28) kwam in 2015 naar Blauw-Zwart en is mede-architect van het succesverhaal van de voorbije jaren. 2 keer de Gouden Schoen, 3 keer landskampioen, 1 Beker van België, 2 Supercups.

Beide Rode Duivels tekenen nu dus een contract tot 2025 bij Club. Na Brandon Mechele, Charles De Ketelaere, Eder Balanta, Mats Rits en Clinton Mata bindt Club opnieuw 2 sterkhouders langer aan zich.