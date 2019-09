De Club Brugge Ladies komen dit seizoen uit in de Super League, maar dat loopt niet echt van een leien dakje. Vrijdagavond verloren ze met 5-0 tegen Gent, dat nochtans ook nog maar één keer had gewonnen.

Ook de vorige matchen waren niet echt om naar huis over te schrijven: 1-4 thuis tegen Anderlecht en, 5-2 op Standard. De 2-1-zege tegen OH Leuven was een lichtpuntje, maar het mocht niet baten tegen Gent. De vrouwelijke collega’s van Vormer en co betalen flink wat leergeld op het niveautje hoger.