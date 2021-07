Club Brugge laat goudhaantje Kossounou gaan

Met de overgang zou volgens de krant Het Laatste Nieuws een Belgisch recordbedrag voor een verdediger van net geen 30 miljoen euro gemoeid zijn. Nooit eerder werd er voor een verdediger uit de Belgische competitie meer geld op tafel gelegd. Club ziet de kassa dus stevig rinkelen en verbreekt ook zijn eigen transferrecord, dat met de verkoop van Wesley Moraes in juli 2019 aan Aston Villa op 25 miljoen euro stond. Het bedrag ligt ook in lijn met de 30 miljoen euro die Lille en Rennes vorige zomer betaalden, voor de transfers van respectievelijk Jonathan David (AA Gent) en Jérémy Doku (Anderlecht).

"Geweldige ervaring"

"Ik wil de hele Club-familie enorm bedanken voor de voorbije twee seizoenen", reageert Kossounou, die met blauw-zwart twee landstitels en afgelopen weekend de Supercup won. "Het was een geweldige ervaring. Deze warme Club én hun fantastische supporters zitten blijvend in mijn hart." De Ivoriaan ondertekent bij Bayer Leverkusen een contract tot 30 juni 2026. "Ik ben blij dat de transfer naar Bayer 04 gelukt is", aldus Kossounou op de website van zijn nieuwe club. "De twee jaren bij Club Brugge waren fantastisch, vooral door de twee titels die we behaalden. Maar de Duitse Bundesliga is nog iets helemaal anders. In Leverkusen kan ik bewijzen dat ik ook op dit niveau een topspeler ben."