Club Brugge krijgt pandoering van PSG

Club Brugge heeft een zware 0-5 nederlaag geleden in de Champions League. Paris-Saint-Germain bleek een klasse te sterk. Blauw-Zwart kon nooit echt een vuist maken en zo werd PSG het eerste team dat Club Brugge in een officiële wedstrijd dit seizoen kon kloppen.

Club Brugge was voor de wedstrijd maar liefst zes wedstrijden lang ongeslagen in de Champions League poulefase. Vanavond moest het die reeks zien te verlengen zonder hun kapitein Ruud Vormer, na zijn rode kaart tegen Real Madrid op de vorige speeldag. Hij werd in het basisteam verrassend vervangen door Charles De Ketelaere.

Het team van coach Clement begon met overtuiging en durf aan de wedstrijd, maar kreeg al snel het deksel op de neus. Angel Di Maria, in bloedvorm de laatste weken, ontsnapte op rechts en legde de bal panklaar voor de aanstormende Icardi die Mignolet het nakijken gaf. 0-1 na amper 6 minuten spelen.

Nog voor het kwartier kon Di Maria opnieuw alleen op doel af, maar hij plaatste de bal naast, en zo kon Blauw-Zwart stilaan wat in de wedstrijd groeien. Het kreeg wat meer balbezit en probeerde openingen te creëren, maar het blok van PSG stond goed en was moeilijk te ontwrichten. Club Brugge kon niet echt grote kansen versieren en dook met een 1-0 achterstand de rust in.

Mbappé zorgt voor pandoering

Club Brugge kwam met vernieuwde moed uit de kleedkamer en leek een kwartier lang de betere te worden van PSG. Zonder echt grote kansen af te dwingen leek een gelijkspel toch nog mogelijk.

Maar toen Mbappé tussen de lijnen kwam, liet die meteen zijn klasse zien. In enkele minuten tijd wist hij te scoren en presenteerde hij de 0-3 aan Icardi. Die dubbele mokerslag kwam Blauw-Zwart niet meer te boven. Tien minuten voor affluiten was Mbappé daar opnieuw. Hij was zowat de hele Brugse defensie én Mignolet te snel af om de 0-4 binnen te schuiven. Luttele minuten later liet het Franse wonderkind opnieuw zijn klasse zien. Hij werd door die andere uitblinker, Di Maria, perfect diep gestuurd en werkte opnieuw knap af, 0-5.

